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Царьград

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Министр финансов США предсказал падение значимости Ормузского пролива

Министр финансов США предсказал падение значимости Ормузского пролива

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что через два года Ормузский пролив утратит статус важного торгового пути.

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