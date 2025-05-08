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Царьград

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Стоимость порции мороженого в Мурманске достигла 109 рублей: где дешевле?

Стоимость порции мороженого в Мурманске достигла 109 рублей: где дешевле?

Новые данные Росстата выявили регионы с самой дорогой и доступной стоимостью мороженого в России. Лидеры по высоким ценам - Мурманская область и Чукотка, а наиболее доступное мороженое можно найти в Мордовии, Ингушетии и Чечне.

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