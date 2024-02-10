ЕК выделит более €3 млн на решение «важных вопросов» демократии на Филиппинах

Еврокомиссия планирует реализовать программу по поддержке организаций гражданского общества и правозащитников на Филиппинах, которые «подвергаются наибольшей опасности», то есть занимаются важными социальными вопросами.
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