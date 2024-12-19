С 1 января пенсии работающих граждан будут индексироваться по-новому

В отделении Социального фонда по Карелии подробно рассказали о механизме индексации пенсий С 1 января 2025 года страховые пенсии будут индексироваться не только у неработающих пенсионеров, как это было на протяжении девяти лет, но также и у работающих граждан.
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