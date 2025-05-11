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Россия и Вьетнам договорились о сотрудничестве в морской сфере

Россия и Вьетнам договорились о сотрудничестве в морской сфере

Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев провел переговоры с генеральным секретарем Компартии Вьетнама То Ламом, касающиеся партнерских отношений стран в сфере морской деятельности.

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