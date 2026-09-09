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Царьград

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Японские учёные открыли способ защиты от болезни Паркинсона

Японские учёные открыли способ защиты от болезни Паркинсона

Японские учёные обнаружили, что экстракт листьев клубники может защищать нервные клетки от повреждений в модели болезни Паркинсона.

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