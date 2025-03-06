Петербург 6 марта замахнется на рекордное тепло

Столбик термометра может показать плюс 7 градусов Петербурге 6 марта будет ощущать влияние тёплого сектора очередного североатлантического циклона, центр которого в середине дня выйдет на север Ботнического залива, сообщают «Метеовести».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии