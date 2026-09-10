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Белая дача Чехова в Ялте станет площадкой для театральных постановок

Белая дача Чехова в Ялте станет площадкой для театральных постановок

На Белую дачу Чехова в Ялте снова стекаются зрители. Несколько дней дом-музей будет площадкой для театральных постановок - как в начале 20-го века при его гостеприимном хозяине.

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