Дочь студентка живет на полном родительском обеспечении, учится платно, а с младшим братом посидеть отказывается: «Сами его родили – сами и сидите!»— Дочери девятнадцать исполнилось, сыну четыре года, – рассказывает сорокачетырехлетняя Оксана.