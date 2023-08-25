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Дочь студентка живет на полном родительском обеспечении, учится платно, а с младшим братом посидеть отказывается: «Сами его родили – сами и сидите!»

Дочь студентка живет на полном родительском обеспечении, учится платно, а с младшим братом посидеть отказывается: «Сами его родили – сами и сидите!»

Дочь студентка живет на полном родительском обеспечении, учится платно, а с младшим братом посидеть отказывается: «Сами его родили – сами и сидите!»— Дочери девятнадцать исполнилось, сыну четыре года, – рассказывает сорокачетырехлетняя Оксана.

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