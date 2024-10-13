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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мартемьянов о 2:0 с «Ладой»: «Матч удался. Вышли играть только на победу. Парни понимают, что положение у нас не очень хорошее»

«Считаю, что матч удался, интрига была практически всю игру. Надеюсь, болельщикам понравилось. Сегодня вышли играть только на победу, парни понимают, что положение у нас не очень хорошее.

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