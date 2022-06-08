В Самарской области сотрудники полиции и общественники провели мероприятие по профилактике экстремизма со студентами университета

В рамках повышения правовой грамотности и профилактики распространения террористических и экстремистских проявлений, вовлечения молодежи в противоправную деятельность сотрудники полиции МУ МВД России «Сызранское» и представитель Общественного совета при территориальном ОВД провели профилактическую беседу со студентами университета.
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