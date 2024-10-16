Кедми – о подготовке НАТО к большой войне с Россией в 2027 году

На Западе выработалась политика. Как они ее основывают? Они понимают военные возможности России, но они считают, что российское руководство никогда не будет их использовать.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Белоусов взялся за тылы. Одесса полыхает третьи сутки: Тонны оружия НАТО — на дне Чёрного моря. «Искандеры» зачистили флот врага
- «Искандеры» летят туда стаями: Русские идут на Одессу, чтобы получить ключ к победе в СВО и расчистить путь к Сербии
- "Всё равно придёт Россия": Одесситка не погибла в СИЗО и передала весточку через маму
Свежие комментарии