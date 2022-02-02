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Хавьер Паскуаль: «Мы очень счастливы победе, так как победили «Басконию», которая никогда не сдаётся»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль после победы на выезде над «Басконией» (82:90) в рамках Евролиги рассказал, почему его команда захватила инициативу только в третьей четверти.

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