«Хочу выжить» – сбежавшая на Запад Овсянникова просит еды на продолжение борьбы

И

Искандер

Если бы им ДЕЙСТВИТЕЛЬНО "ПРИЛЕТАЛО"! И по собственности в России, и по гонорарам/отчислениям, и по возможности шляться в Россию на заработки. Пока что больше сладких соплей Пескова о правах испуганцев как российских граждан. "Понять и простить", мать вашу...