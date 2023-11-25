Политнавигатор Экс-редактор «Первого канала» Марина Овсянникова, устроившая в марте 2022 года «антивоенный» демарш в новостной студии Первого канала, не может прокормить себя и ребенка.
«Хочу выжить» – сбежавшая на Запад Овсянникова просит еды на продолжение борьбы
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Поль Меерсон
А вот хрен по наглой морде. Мы - имперцы! И орки. Бойтесь!
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51 мин.
Александр Попов
Кто ТАКОЕ и на ХРЕНА.
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36 мин.
И
Искандер
Если бы им ДЕЙСТВИТЕЛЬНО "ПРИЛЕТАЛО"! И по собственности в России, и по гонорарам/отчислениям, и по возможности шляться в Россию на заработки. Пока что больше сладких соплей Пескова о правах испуганцев как российских граждан. "Понять и простить", мать вашу...
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31 мин.
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