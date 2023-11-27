Почему братки 90-х называли пистолет «волыной»?

Российский криминальный мир издавна зовет пистолеты и вообще огнестрелы "волынами". Особо полюбили это словечко братки лихих девяностых - термин "волына" для обозначения оружия можно услышать в "Бригаде", "Бумере" и других фильмах на мрачную тему эпохи перемен.
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