Почему братки 90-х называли пистолет «волыной»?

Российский криминальный мир издавна зовет пистолеты и вообще огнестрелы "волынами". Особо полюбили это словечко братки лихих девяностых - термин "волына" для обозначения оружия можно услышать в "Бригаде", "Бумере" и других фильмах на мрачную тему эпохи перемен.