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Татар-информ

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Терзич грустит по Столбовой и ждет легионерок: как «Динамо-Ак Барс» идет в сезон

Терзич грустит по Столбовой и ждет легионерок: как «Динамо-Ак Барс» идет в сезон

В начале октября стартует новый сезон в женской волейбольной Суперлиге. Действующий чемпион, казанское «Динамо-Ак Барс», подходит к нему с большими изменениями.

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