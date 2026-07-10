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Мода и Шоу-бизнес

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Карина Нигай обвинила бывшего возлюбленного в агрессии и абьюзе: «Он чуть не ударил меня в туалете»

Карина Нигай обвинила бывшего возлюбленного в агрессии и абьюзе: «Он чуть не ударил меня в туалете»

Карина Нигай рассказала о причинах расставания с бывшим возлюбленным Ильёй Гореловым. В ответах на вопросы подписчиков блогер заявила, что столкнулась с агрессивным поведением со стороны экс-партнера ещё во время съёмок реалити-шоу «Ставка на любовь».

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