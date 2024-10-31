Альберт Авдолян впал в Энигму: как завод продали по цене бизнес-ланча

Скандального бизнесмена Альберта Авдоляна, которого называли реальным бенефициаром Гидрометаллургического завода Ставрополья и связанных с ним предприятий, пытаются привлечь к ответу за обязательства некоего ООО «Энигма» - на 700 млн рублей.