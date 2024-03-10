Бюджетный седан Changan выходит на совершенно новый уровень. Рассекречен Changan Eado третьего поколения

Линейка бюджетных седанов Changan Eado в России представлена моделью EADOPlus (он же Eado второго поколения), а вот в Китае скоро дебютирует Eado третьего поколения, и он станет намного интереснее нынешнего как по экстерьеру, так и по интерьеру и опциям.