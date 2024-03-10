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Бюджетный седан Changan выходит на совершенно новый уровень. Рассекречен Changan Eado третьего поколения

Бюджетный седан Changan выходит на совершенно новый уровень. Рассекречен Changan Eado третьего поколения

Линейка бюджетных седанов Changan Eado в России представлена моделью EADOPlus (он же Eado второго поколения), а вот в Китае скоро дебютирует Eado третьего поколения, и он станет намного интереснее нынешнего как по экстерьеру, так и по интерьеру и опциям.

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