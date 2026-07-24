Шанхай Мастерс 2026: Жеребьевка, расписание матчей, призовой фонд

Главные звезды мира, включая действующего Чемпиона мира У Ицзэ, лидера рейтинга Джадда Трампа и легендарного Ронни О’Салливана, сразятся в первом крупном турнире сезона — на пригласительном Shanghai Masters 2026, сообщает totallysnookered Кайрен Уилсон (фото: WST)Все новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира В новом профессиональном снукерном сезоне 2026-27 скоро начнется первый крупный турнир — Shanghai Masters 2026.