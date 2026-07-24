Снукерист.ру
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Снукерист.ру

26 подписчиков

Шанхай Мастерс 2026: Жеребьевка, расписание матчей, призовой фонд

Шанхай Мастерс 2026: Жеребьевка, расписание матчей, призовой фонд

Главные звезды мира, включая действующего Чемпиона мира У Ицзэ, лидера рейтинга Джадда Трампа и легендарного Ронни О’Салливана, сразятся в первом крупном турнире сезона — на пригласительном Shanghai Masters 2026, сообщает totallysnookered Кайрен Уилсон (фото: WST)Все новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира В новом профессиональном снукерном сезоне 2026-27 скоро начнется первый крупный турнир — Shanghai Masters 2026.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии