Нужны удары победы. Россия обречена бить по воюющей с ней Европе

Страшную весть принес россиянам мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, за семь дней, с 18 по 25 июля 2026 года, средства ПВО зафиксировали более 1,4 тысячи беспилотников, направлявшихся в сторону Московского региона.
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