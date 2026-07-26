НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NewsOne

86 подписчиков

Нужны удары победы. Россия обречена бить по воюющей с ней Европе

Нужны удары победы. Россия обречена бить по воюющей с ней Европе

Страшную весть принес россиянам мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, за семь дней, с 18 по 25 июля 2026 года, средства ПВО зафиксировали более 1,4 тысячи беспилотников, направлявшихся в сторону Московского региона.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии