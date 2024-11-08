Стали известны личности украинских летчиков экипажей F-16

МОСКВА, 8 ноября, ФедералПресс. Имена состоящих в экипажах истребителей F-16 трех украинских военнослужащих опубликовали в телеграм-канале Управления внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области.
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