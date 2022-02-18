Спорт Уик-Энд

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У Дзюбы высокое эго, его уверенность граничит с самоуверенностью, и это передается партнерам. Важно, что в «Зените» есть лидер

У Дзюбы высокое эго, его уверенность граничит с самоуверенностью, и это передается партнерам. Важно, что в «Зените» есть лидер

Бывший главный тренер юношеской сборной России и нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов прокомментировал «Спорт уик-энду» результат игры «Зенита» и «Бетиса» (2:3), особо отметив игру нападающего петербуржцев Артема Дзюбы.

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