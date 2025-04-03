Подписан новый указ. Всех, у кого есть стаж до 1994 года, ждет сюрприз с 5 апреля

Обладателям рабочего стажа до 1994 года рассказали о новом сюрпризе. Если такой стаж не был учтен для пенсии, его можно будет подтвердить, и тогда последуют перерасчет пенсии вместе с выплатой денежной компенсации.
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