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Hurricane Isaias Shuts In 71% of U.S. Gulf Oil Production

Hurricane Isaias has now knocked nearly 1.46 million barrels per day of U.S. Gulf oil production offline, extending a rapid shutdown that began with just 185,120 bpd three days ago.

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