В Тюмени иностранка 1352 раза звонила в МВД, чтобы получить разрешение на работу. Скрин

Гражданка одной из стран ближнего зарубежья 1352 раза пыталась дозвониться в управление по вопросам миграции УМВД России по Тюменской области для того, чтобы записаться на консультацию по оформлению патента для трудоустройства.
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