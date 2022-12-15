Ученые РАНХиГС назвали способы увеличить пенсии в России

Эксперты заявили, что если этого не сделать сейчас, размер пенсии станет социально неприемлемым.Ученые из РАНХиГС Юрий Горлин и Виктор Ляшок подсчитали, что через 25 лет размер пенсии будет таким низким, что выжить на нее будет очень сложно.
Эксперты заявили, что если этого не сделать сейчас, размер пенсии станет социально неприемлемым.Ученые из РАНХиГС Юрий Горлин и Виктор Ляшок подсчитали, что через 25 лет размер пенсии будет таким низким, что выжить на нее будет очень сложно.
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