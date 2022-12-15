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Ученые РАНХиГС назвали способы увеличить пенсии в России

Ученые РАНХиГС назвали способы увеличить пенсии в России

Эксперты заявили, что если этого не сделать сейчас, размер пенсии станет социально неприемлемым.Ученые из РАНХиГС Юрий Горлин и Виктор Ляшок подсчитали, что через 25 лет размер пенсии будет таким низким, что выжить на нее будет очень сложно.

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