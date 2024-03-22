Симферопольцы продолжают приходить на площадь Ленина, чтобы почтить память погибших в Московской области Крымчане выложили из свечей слова: МОСКВА СКОРБИМ Видео: «Крым 24» Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.
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Симферопольцы продолжают приходить на площадь Ленина, чтобы почтить память погибших в Московской области Крымчане выложили из свечей слова: МОСКВА СКОРБИМ Видео: «Крым 24» Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.