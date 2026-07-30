Представлен новый Mercedes-Benz GLA: немецкий люкс в компактном формате

Новый Mercedes-Benz GLA 2028 года выделяется высоким акустическим комфортом. Немецкие инженеры улучшили шумоизоляцию кроссовера за счет установки многослойных стекол (доступны в виде опции), эластомерных опор шасси и электродвигателя с двойной ….
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