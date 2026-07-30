НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

5koleso.ru

3 подписчика

Представлен новый Mercedes-Benz GLA: немецкий люкс в компактном формате

Новый Mercedes-Benz GLA 2028 года выделяется высоким акустическим комфортом. Немецкие инженеры улучшили шумоизоляцию кроссовера за счет установки многослойных стекол (доступны в виде опции), эластомерных опор шасси и электродвигателя с двойной ….

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии