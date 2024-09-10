МТС Линк и Казанский федеральный университет подписали соглашение о сотрудничестве

МТС, цифровая экосистема, сообщает о подписании соглашения о сотрудничестве между компанией «Вебинар Технологии», разработчиком платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы МТС Линк, входящей в экосистему МТС, и Казанским федеральным университетом (КФУ).