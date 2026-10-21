Президент США Дональд Трамп в Вашингтоне подчеркнул, что операция против Ирана стала одним из его основных достижений на посту, заявив, что благодаря этому шагу Иран не смог обзавестись ядерным оружием.
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