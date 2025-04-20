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Мода и Шоу-бизнес

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«Вообще не задевает»: Валерия высказалась о хейтерах, критикующих ее внешний вид

«Вообще не задевает»: Валерия высказалась о хейтерах, критикующих ее внешний вид

Валерия высказалась о хейте в Сети. Певица призналась, что регулярно получает негативные комментарии от недоброжелателей по поводу ее внешнего вида: многим не нравится, что она примеряет на себя яркие и нестандартные образы и указывают ей на возраст.

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Комментарии
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Владимир Степанян
Артист человек публичный, каждому не угодишь. Однако людей, мнение которых не совпадает с мнением артиста, я бы не стал называть хейтерами, каждый имеет право на свое мнение. Другое дело, как и в какой форме оно представлено. Но это определяется культурой человека. А высказывание ( предположение) Сосо Павлиашвили и Стаса Пьеха есть ни что иное, как попытка угодить имениннице и не делает им чести. Вообще категория счастливый или несчастный человек очень относительна, в одном и том же положение один человек счастлив, а другой несчастен. Все зависит от мировоззрения, кругозора, жизненных ориентиров и ценностей. Смею предположить, что этим двум популярным артистам , этого не понять.
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