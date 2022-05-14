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«Политрук» Батынский. Дело насильника и убийцы из ВСУ раскрыли в Мариуполе

«Политрук» Батынский. Дело насильника и убийцы из ВСУ раскрыли в Мариуполе

В ходе военной операции зачастую непросто расследовать то или иное преступление. Порой следственные действия откладываются на время, когда закончатся боевые действия, что позволит собрать все звенья цепи, восстановив полную картину происшедшего.

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