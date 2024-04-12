В Тульской области взрывотехники ликвидировали снаряд ВОВ на ж/д перегоне

ЧП произошло в Тульской области. На железнодорожном перегоне «Арсеньево-Манаенки» в Арсеньевском районе был обнаружен взрыватель артиллерийского снаряда калибром 150 мм времён Великой Отечественной войны.
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