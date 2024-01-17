BRN BRENT CRUDE FUTURES ICEEUR_DLY:BRN1! aboubakkrhajjamielidrissi Currently BRNENT is in a downward trend, stop loss is 78.
BRN
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BRN BRENT CRUDE FUTURES ICEEUR_DLY:BRN1! aboubakkrhajjamielidrissi Currently BRNENT is in a downward trend, stop loss is 78.