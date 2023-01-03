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«Хоффенхайм» арендовал Дольберга у «Ниццы». Первую часть сезона Каспер провел в «Севилье»

«Хоффенхайм» арендовал Дольберга у «Ниццы». Первую часть сезона Каспер провел в «Севилье»

«Хоффенхайм» объявил о трансфере Каспера Дольберга на правах аренды. В понедельник нападающий «Ниццы» и сборной Дании прошел медосмотр, после чего присоединился к команде.

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