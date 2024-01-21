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Глава ГУР Буданов: Немыслимо думать о продолжении боевых действий без мобилизации

Глава ГУР Буданов: Немыслимо думать о продолжении боевых действий без мобилизации

Глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов поделился мнением, в соответствии с которым продолжать ведение боевых действий при отказе от проведения мобилизации представляется немыслимым.

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