Глава ГУР Буданов: Немыслимо думать о продолжении боевых действий без мобилизации

Глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов поделился мнением, в соответствии с которым продолжать ведение боевых действий при отказе от проведения мобилизации представляется немыслимым.
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