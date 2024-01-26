Пятерых сотрудников Wildberries уволили из-за угроз поджечь склад

Пятерых сотрудников Wildberries уволили из-за угроз в рабочих чатах поджечь склад компании. Lenta.ru © РИА Новости По данным Telegram-канала SHOT, никто из пяти человек, лишившихся нелюбимой работы, как оказалось, к пожару причастен не был.