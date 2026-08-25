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Клубы НХЛ смогут отправлять в АХЛ всех своих 19-летних игроков из CHL, выбранных в 1-м раунде драфта

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли рассказал об итоговом соглашении с Канадской хоккейной лигой , разрешающем допуск 19-летних игроков в АХЛ .

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