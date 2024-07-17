Маркетплейсы заявили о возможных затруднениях с ввозом товаров из-за рубежа

Рынок интернет-торговли после грядущих изменений в Таможенном кодексе Евразийского экономического союза может столкнуться с новыми осложнениями и удорожанием процесса ввоза товаров, приобретенных за рубежом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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