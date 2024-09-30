Во Франции начинается суд над Марин Ле Пен. Ее участие в президентских выборах оказалось под угрозой

Лидера французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен рискует потерять право участвовать в выборах президента в 2027 году — в понедельник, 30 сентября, начинается судебный процесс против нее и некоторых членов ее партии по делу об отмывании средств Европарламента.