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Кинокритик Екатерина Барабаш рискует получить до 10 лет колонии

Кинокритик Екатерина Барабаш рискует получить до 10 лет колонии

Кинокритик Екатерина Барабаш может быть приговорена к 10 годам лишения свободы за распространение ложной информации о российской армии.

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