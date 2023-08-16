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Основин покинет «Сибирь». Форвард тренируется отдельно от команды

Об этом сообщил главный тренер новосибирцев Дэвид Немировски.  В данный момент 29-летний игрок тренируется по индивидуальной программе отдельно от команды.

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