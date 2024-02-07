Путин заявил о помощи России заложникам ХАМАС на Ближнем Востоке

Россия помогает всем заложникам, оказавшимся в плену движения ХАМАС. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главным раввином РФ Берлом Лазаром и главой Федерации еврейских общин Александром Бородой.
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