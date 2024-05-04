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«Бавария» рассматривает тен Хага, Шмидта и Лопетеги как кандидатов на пост тренера

Ранее стало известно, что мюнхенскому клубу отказал Ральф Рангник.  Как сообщает журналист Bild Кристиан Фальк, спортивный директор «Баварии» Макс Эберль рассматривает кандидатуры Эрика тен Хага («Манчестер Юнайтед»), Рогера Шмидта («Бенфика») и Хулена Лопетеги (в данный момент без работы).

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