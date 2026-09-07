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"Удары стали интенсивнее": визит Уиткоффа и Кушнера в Киев продиктован успехами ВС России

"Удары стали интенсивнее": визит Уиткоффа и Кушнера в Киев продиктован успехами ВС России

Американские эмиссары приехали в украинскую столицу "не от хорошей жизни". Немецкий журналист Кристоф Ваннер заявил: визит Уиткоффа и Кушнера — прямое следствие успешных ударов российских войск по военной и энергетической инфраструктуре Украины.

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