"Удары стали интенсивнее": визит Уиткоффа и Кушнера в Киев продиктован успехами ВС России

Американские эмиссары приехали в украинскую столицу "не от хорошей жизни". Немецкий журналист Кристоф Ваннер заявил: визит Уиткоффа и Кушнера — прямое следствие успешных ударов российских войск по военной и энергетической инфраструктуре Украины.