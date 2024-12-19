В Абхазии приняли экстренные меры после стрельбы у парламента

В Абхазии объявлен план-перехват после инцидента со стрельбой у парламента. По информации местных правоохранительных органов, после происшествия были усилены меры безопасности, включая контроль на государственных границах и усиление постов ГАИ вдоль трассы Псоу-Ингур.