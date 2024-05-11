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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джокович о падении бутылки с трибун ему на голову: «Это был несчастный случай, я в порядке. Увидимся в воскресенье»

Джокович о падении бутылки с трибун ему на голову: «Это был несчастный случай, я в порядке. Увидимся в воскресенье»

Алюминиевая бутылка выпала из рюкзака болельщика, когда мужчина наклонился, чтобы передать первой ракетке мира блокнот для автографа.

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