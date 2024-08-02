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Писательница Роулинг о гендерном скандале в женском боксе на ОИ: «Вы позволили мужчине выйти против девушки на ринг»

Писательница Роулинг о гендерном скандале в женском боксе на ОИ: «Вы позволили мужчине выйти против девушки на ринг»

«У молодой девушки-боксера только что отняли все, ради чего она работала и тренировалась, потому что вы позволили мужчине выйти против нее на ринг.

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