Эксперт Лопатина: первая рабочая неделя в 2025 году продлится два дня

Первая рабочая неделя в наступающем году будет самой короткой и продлится всего два дня. Об сообщила в интервью РИА Новости эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина.
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