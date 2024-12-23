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Эксперт Лопатина: первая рабочая неделя в 2025 году продлится два дня

Эксперт Лопатина: первая рабочая неделя в 2025 году продлится два дня

Первая рабочая неделя в наступающем году будет самой короткой и продлится всего два дня. Об сообщила в интервью РИА Новости эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина.

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